Nou dotacions treballen en un incendi forestal a la Torre de Claramunt

Set dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dimarts al migdia en un incendi forestal a la Torre de Claramunt (Anoia). El foc afecta una zona de vegetació situada a la partida de Pinedes de l'Armengol i ha començat quan passaven uns deu minuts de la una del migdia en una parcel·la deshabitada del carrer Bruc de la Torre de Claramunt, situada al final d'una urbanització. Segons els Bombers de la Generalitat, finalment el foc ja es troba perimetrat i no hi ha risc de propagació en una zona forestal que hi ha a prop. D'altra banda, no ha calgut fer cap desallotjament a la zona ni tallar cap carretera propera.