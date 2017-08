Els bombers apaguen un foc de vegetació a Sant Llorenç de Morunys

Els bombers han hagut d´apagar aquest matí un incendi en una parcel·la de matolls a Sant Llorenç de Morunys. El foc s´ha declarat a 3/4 de 10 del matí i a les 11 ja estava extingit. Tot i que les flames no han afectat una àrea gran, s´hi han desplaçat dues dotacions terrestres i dues d´aèries per participar en les tasques d´extinció. En les darreres setmanes, quan no hi ha a Catalunya un gran incendi, Bombers de la Generalitat envia un nombre important d´efectius a qualsevol incendi forestal, encara que sigui petit, per evitar-ne la propagació.

Per altra banda, la nit de dimarts, els Bombers van haver de treballar en petits incendis provocats per llamps. A Aguilar de Segarra, a prop de la masia Cal Casimiro, es van cremar 20 metres quadrats; a Sant Mateu de Bages les flames van afectar una extensió similar; i a Gaià, a la zona de Cal Geperut, un petit incendi va calsinar 400 metres de vegetació.