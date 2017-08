L'okupació que ha generat amenaces de mort a Manresa fa dos anys que és al jutjat

Fa dos anys que els propietaris dels pisos ocupats pel clan que fins dilluns creava greus aldarulls al carrer Hospital de Manresa van presentar set denúncies, una per a cada habitatge okupat. Tot i les amenaces i els greus problemes de convivència, la justícia encara no ha resolt cap dels casos. Finalment, els inquilins que generaven malestar, i temor als veïns, han acabat marxant perquè un dels llogaters, Gerardo Ibeli, s'hi ha enfrontat trucant reiteradament a la Policia Local cada cop que sentia crits i forts sorolls a les nits. Com a resposta, Ibeli ha de ser protegit policialment cada cop que surt al carrer.

Nova Caixa Galicia, que fa dos anys era titular dels pisos ocupats, va presentar les denúncies, que actualment estan en una situació judicial diferent. N'hi ha una que està pendent de sentència, quatre que estan pendents que es fixi una data per al judici i dos casos en què simplement hi ha la demanda presentada, segons la immobiliària que gestiona els pisos. Durant dos anys els veïns han hagut de conviure a l'escala amb els okupes i cada cop que s'ha alertat la Policia Local i l'Ajuntament de Manresa de la situació, la resposta ha estat que només poden intervenir quan hi ha aldarulls, però que no se'ls pot desallotjar sense una ordre judicial. Les sentències encara no han arribat.

La insistència d'Ibeli, que valerosament s'ha enfrontat al clan que provocava aldarulls, va motivar que finalment operaris d'Endesa i Aigües de Manresa desconnectessin els pisos okupats de la xarxa elèctrica i de la d'aigua. Els membres del clan han acabat marxant tot just fa 48 hores, però els més perillosos han amenaçat d'apallissar Ibeli i per aquest motiu surt de casa seva quan és imprescindible. A estones, encara se'ls veu pel bloc de pisos. Quan ha de sortir, per comprar o llençar les escombraries, i veu situació de perill truca a la policia. Ara, vol aconseguir un ordre d'allunyament.

Els immobles okupats actualment són de la Sareb, conegut popularment com a banc dolent. Ibeli i altres veïns consultats lamenten que les sentències tardin tant a arribar i que la justícia «sigui tan lenta» tenint en compte els greus problemes de convivència que hi havia al bloc de pisos fins dilluns, el dia que el clan va acabar de carregar les darrers pertinences i van abandonar l'edifici.

Encara hi ha dos pisos ocupats, però per persones que no provoquen aldarulls i que no tenen on anar, segons han informat els veïns a aquest diari. L'alcalde accidental, Marc Aloy, ha dit a aquest diari que són coneixedors dels problemes de convivència del bloc de pisos i que «n'han estat fent el seguiment». Ibeli destaca que en aquests dos anys, mentre esperava en va les ordres de desallotjament, ell ha anat informant l'Ajuntament, la Policia Local i els Mossos.