Trànsit torna a col·locar un radar a la C-55 en el polèmic tram dels Comtals

Trànsit ha instal·lat de nou un radar als Comtals, al polèmic tram de la C-55 en què un nombre important de conductors del sud del Bages han estat multats per circular a una velocitat superior als 88 km/h. El maig va aparèixer cremat el radar que hi havia en aquest punt i des de llavors no funcionava. A principi d'agost Trànsit el va retirar i va anunciar que en col·locaria un de nou. Ahir Trànsit no va aclarir si el que ha instal·lat ara està operatiu.

El radar va generar controvèrsia per l'augment de sancions a veïns de municipis del sud del Bages entre els mesos de febrer i maig d'aquest any, quan va deixar d'estar en funcionament perquè algú el va trencar i hi va calar foc. Fins i tot el Montepio va alertar de l'increment de multes pel radar. El radar és situat al punt quilomètric 25,5, just després del pont que connecta els Comtals amb Manresa, entre Castellgalí i la capital del Bages. És un punt de gran afluència de vehicles pels desplaçament entre Manresa i els municipis del sud de la comarca i Barcelona.