Cacen un conductor conduint a 185 km/h per la C-55 a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un manresà de 25 anys que va ser caçat mentre conduïa a 185 km/h a l'alçada del punt quilomètric 45 de la C-55, a Manresa. Es dóna la circumstància que la velocitat màxima permesa en el punt on es va captar la infracció és de 90 km/h, menys de la meitat de a la que anava el manresà.

El conductor, de nacionalitat espanyola i amb domicili a la localitat solsonina de Llobera, va ser interceptat el passat dia 14 d'agost quan els agents de trànsit duien a terme un control de velocitat a la via, moment en què van aturar el conductor per tal de notificar que seria investigat en unes diligències penals, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit.

Els agents van citar el conductor per tal que es presenti a declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.