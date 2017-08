Creix el 8% les trucades al 112 des de les comarques centrals

Les consultes telefòniques al número d´emergències 112 han crescut el 7,9% durant els primers sis mesos del 2017, enfilant-se dins a les 31.195 trucades fins a finals de juny. La majoria d´aquestes trucades són per demanar assistència sanitària (el 34,9%), seguides per les de temes relacionats amb la seguretat (25,2%), incidències de trànsit (22,1%) i els avisos d´incendi (5,8%). L´augment de consultes s´ha registrat en totes les categories.



Manresa fa la meitat de trucades del Bages



En el cas del Bages, l´assistència sanitària ha sigut el motiu que més consultes ha generat, amb vora el 40% de les trucades. Seguint la dinàmica de les comarques centrals, al Bages el nombre de consultes hi ha crescut el 2,3%, situant-se en 11,387 avisos.

Manresa concentra més de la meitat de les trucades bagenques, amb el 57,2% del total, mentre que la resta se les reparteixen entre Sant Vicenç de Castellet (5,4%) i Sant Fruitós de Bages (3,9%) i, en menor proporció, la resta de municipis.



El trànsit creix al Berguedà



En el cas de la comarca del Berguedà, el motiu de les trucades que més ha crescut durant aquests sis mesos són els incidents de trànsit, amb el 5,3% més de consultes que l´any passat, xifra que suposa el 28,8% de les 2.133 trucades que s´han fet. Per ordre, les raons més freqüents són demanar assistència sanitària (33,9%), el trànsit, motius de seguretat (18,1%) i els incendis (7,4%).

Quasi 900 trucades s´han fet des de Berga; 227 avisos s´han rebut des de Puig-reig i 178 des de Gironella (8,3%).



Baixen les trucades per seguretat a l´Anoia



La dada més rellevant referent al balanç de l´Anoia és la disminució de l´1,3% de les trucades per motius relacionats amb la seguretat entre gener i juny respecte el mateix període de l´any anterior.

En global, a la comarca s´hi han fet 8.083 trucades al 112, el 7,8% més que el 2016 (7.497 trucades). La majoria d´aquestes trucades han estat per demanar assistència sanitària (32,8%), per motius de seguretat (25,4%) per motius de trànsit (24,2%) i per incendis (5,7%).

D´aquestes trucades, un terç s´han fet des d´Igualada, mentre que la resta del gruix es reparteix entre Piera i Vilanova del Camí.



L´assistència sanitària, la que més creix al Solsonès



Als municipis solsonins, els primers mesos de l´any han deixat 600 trucades, el 38,3% més que el mateix període de l´any passat. El 36,5% d´aquestes trucades s´han fet per demanar assistència sanitària i el 31,3% dels avisos han estat relacionats amb trànsit. Les trucades per motius de seguretat han suposat el 12,3% del total i per incendis, el 9,7%.

Un 43,3% de les trucades al telèfon 112 des d´aquesta comarca s´han fet des de Solsona. Des de Sant Llorenç de Morunys s´han fet el 7,1% de les trucades, i des de la Coma i la Pedra, el 6,3%.



El Moianès s´estrena

Pel que fa al Moianès, la comarca no disposa de dades pròpies per fer la comparativa respecte l´any anterior. Tot i així, la Generalitat ha informat que durant el període analitzat, el territori ha produït 663 trucades, el 32,9% per motius de trànsit, el 30,8% per assistències sanitàries; el 16% per temes de seguretat i el 9,8% per incendis.