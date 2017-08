Uns 200 abonats del carrer Jacint Verdaguer i la carretera de Vic s'han quedat sense subministrament

Policia local i tècnics d'Aigües de Manresa s'han desplaçat aquesta tarda a la cruïlla dels carrers de Sant Cristòfol i de Sant Joan d'en Coll de la capital del Bages per aturar una fuita d'aigua que ha inundat part de la calçada.

Els agents han rebut l'avís poc després d'1/5 de 5 de la tarda, quan l'aigua ha aixecat part de l'asfalt i ha començat a brollar, obligant a redirigir el trànsit per carrers paral·lels. Segons Aigües de Manresa uns 200 abonats del carrer Jacint Verdaguer i alguns edificis de la carretera de Vic s´han quedat sense subministrament d´aigua. Tècnics de la companyia s´han desplaçat fins al punt de al fuita per determinar el lloc exacte on s´ha produït i arreglar-lo i calculen que encara poden tardar hores a solucionar l´averia. Aigües de Manresa nega que la fuita segui conseqüència de les obres a la Bonavista.