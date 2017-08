Veïns del bloc okupat pel grup agressiu lamenten la inacció de l'Ajuntament

Desprotegits. És com s'han sentit durant dos anys els veïns del bloc okupat per un clan agressiu al carrer Hospital de Manresa després d'informar reiteradament l'Ajuntament del malestar que hi provocaven. A part, trucaven a la Policia Local cada cop que hi havia aldarulls. Llogaters i propietaris asseguren que el consistori coneix des del primer dia la problemàtica i lamenten que durant aquest temps no hi hagi hagut cap actuació per posar fi al malestar, més enllà de desplaçar-hi la Policia Local quan hi havia problemes.

Aquest diari va intentar parlar ahir amb l'alcalde accidental, Joan Calmet, sobre aquest cas, però com a resposta el consistori va enviar un comunicat en què simplement deia que «els diferents serveis municipals estan amatents per atendre qualsevol incidència o petició que es derivi d'aquests fets i que siguin de la seva competència». Al mateix comunicat s'incideix en el fet que «en aquests moments la Policia Local ha reforçat de forma preventiva les rondes de vigilància en aquest entorn», sobretot per les greus amenaces al llogater que s'hi ha enfrontat més, Gerardo Ibeli. Els veïns creuen que la resposta de l'Ajuntament és insuficient.

Els veïns asseguren que la Policia Local sempre els ha dit que sense una ordre de desallotjament del jutge no se'ls podia fer fora i que l'actuació s'havia de limitar a calmar els ànims sempre que els okupes els increpessin o molestessin. Ibeli és qui més s'ha enfrontat als okupes trucant contínuament a la Policia Local i els Mossos, però hi ha hagut més veïns que els han alertat quan hi havia problemes. A part, el mateix Ibeli i la inquilina d'un altre pis van avisar l'àrea de Salut de l'Ajuntament de Manresa de la brutícia que s'acumulava davant dels habitatges dels okupes més problemàtics, però en aquest aspecte el consistori tampoc no ha actuat.

Una veïna que no vol revelar el nom per temor al clan explica que l'any passat, quan va tornar de vacances, es va trobar que al seu pis no rajava aigua de les aixetes. Va comprovar que algú havia manipulat les canonades que portaven aigua al seu pis. «Vaig trucar a la Policia Local i va venir. Els vaig explicar el malestar que provocaven els okupes, i la resposta va ser que si la situació era insostenible, jo m'hauria de canviar de pis perquè ells no hi podien fer res», expressa indignada.

Altres veïns que tampoc no volen fer públic el seu nom també lamenten que l'Ajuntament no hi hagi fet res tenint en compte els continus avisos dels problemes de convivència. De fet, en els últims mesos, davant la insistència d'Ibeli a trucar a la Policia Local cada cop que hi havia aldarulls, membres del clan el van amenaçar. Amenaces que van pujar de to des que el cap de setmana passat els okupes es van veure obligats a marxar un cop els van haver tallat l'aigua i la llum. Des de llavors, Ibeli ha hagut de trucar a la Policia Local i als Mossos per sortir de casa per por que els membres més perillosos del clan l'agredeixin. Ara els veïns respiren més tranquils però encara temen el clan amb qui han conviscut.