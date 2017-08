Dos ferits en el descarrilament d'un tren de Rodalies a Sant Vicenç

Un tren de la línia R4 de Renfe que circulava en direcció a l´Hospitalet de Llobregat ha patit un descarrilament aquest divendres cap a les 18.10 h de la tarda a uns metres de l'estació de Sant Vicenç de Castellet, el qual ha provocat ferides lleus a dos passatgers.

Fonts de la companyia han explicat a Regió7 que el descarrilament l'ha provocat la caiguda de dos rocs d'un marge sobre la via. En passar-hi per sobre, un dels eixos del tren ha sortit de la via.

Els cinquanta passatgers que viatjaven dins del tren han estat traspassats a un altre comboi que ha parat a la via del costat.

Arran de l'accident, els trens només poden circular per una de les dues vies entre Manresa i Terrassa. Les afectacions en aquest tram poden superar els 15 minuts.

Tres hores abans del descarrilament, el tren de les 14.53 h, ha hagut d'efectuar maniobres de retrocés fins a Manresa, també per una incidència tècnica.