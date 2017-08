Abrera homenatja la Policia Local per la detenció de pel·lícula el març

L'alcalde, Jesús Naharro, i el regidor de Seguretat Ciutadana, José Luis Hita, van felicitar els agents de la Policia Local per la detenció, el 2 de març passat, d'uns lladres que van perseguir amb cotxe pels carrers del municipi. L'acte de reconeixement va tenir lloc a la sala de plens de l'ajuntament amb l'assistència de familiars.

Dos agents de la Policia Local d'Abrera van patir ferides mentre perseguien els tres ocupants d'un Audi A4 que havia estat robat a Castelldefels. Un veí va trucar a la centraleta de la Policia Local perquè havia vist moviments sospitosos en un carrer del centre de la població. Quan els agents el van interceptar, el conductor va fugir a tota velocitat ficant-se per car-rers contra direcció. A la zona on hi ha el supermercat Mercadona, els fugitius es van trobar amb un vehicle de paisà de la Policia Local que els va barrar el pas i van intentat fugir de nou fent marxa enrere. Durant la maniobra van xocar contra la part davantera del cotxe patrulla dels agents que els anaven al darrere per detenir-los. Dos policies van rebre una fuetada cervical. Després de topar contra el cotxe patrulla, els tres ocupants del vehicle van intentar fugir, moment en què almenys un dels agents que els perseguien va disparar un tret a l'aire intimidatori. Els policies van poder detenir dos dels presumptes lladres. Els Mossos van detenir més tard el tercer fugitiu gràcies als diferents controls policials que van muntar en punts del Baix Llobregat, entre els quals a Abrera, Martorell i Molins de Rei.

L'alcalde va animar els agents a «continuar treballant pel benestar i seguretat dels nostres veïns i veïnes». I també va agrair la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.