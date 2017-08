La carretera que uneix Solsona i Berga registra 117 accidents des del 2012

Els alcaldes dels municipis per on passa la C-26, la principal car-retera que connecta Berga i Solsona, volen obrir el debat de les millores en aquesta via per l'alt nombre d'accidents que s'hi registra. En els últims quatre anys i mig n'hi hagut 117 en els trams del Berguedà i el Solsonès, segons dades del Servei Català de Trànsit. Des del juliol de l'any passat, a més, dos dels accidents han estat mortals. Les dades posen en evidència, segons els alcaldes, les deficiències d'una carretera que consideren «important perquè uneix les capitals de dues comarques», i apunten que aquesta via és insegura per l'estretor i els revolts tancats de molts trams.

Els mandataris municipals diuen que estan disposats a portar la qüestió al consells comarcals i als consells d'alcaldes per aconseguir les inversions per a la C-26, una carretera que la Generalitat es va comprometre a potenciar com a Eix Prepirinenc per millorar les comunicacions entre Solsona, Berga i Ripoll. S'hi van fer obres entre Solsona i Navès, però a partir d'aquí, tot i que hi ha un manteniment i l'asfalt no està malmès, la carretera és estreta i hi ha molts revolts. No seria la primera vegada que els ajuntaments traslladen la reivindicació a la Generalitat, però fa prop de quatre anys que el tema és al calaix perquè la resposta fins ara és que no hi ha pressupost per tirar endavant les obres.



166 ferits

Des del 2012, hi ha hagut 68 accidents al Berguedà i 49 al Solsonès, amb un balanç de dos morts -en sinistres diferents- 16 ferits greus i 150 de lleus en totes dues comarques. El municipi amb més accidents és el de Castellar de la Ribera -que no és en el tram que hi ha entre Berga i Solsona- amb 21 accidents, i el segon és Avià amb 17. Aquest 2017, però, on se n'han registrat més és a l'Espunyola, amb 4. El darrer accident mortal va tenir lloc a Montmajor el 13 d'agost passat, quan un ciclista de 71 anys i veí de Gironella va morir en una col·lisió amb un tractor, i l'anterior es va produir al municipi veí de Navès el juliol de l'any passat, quan un motorista va sortir de la via.

Aquest diari s'ha posat en contacte amb els alcaldes d'Avià, l'Espunyola, Montmajor i Navès, que han expressat la necessitat de portar el debat als ens comarcals. L'alcaldessa de Montmajor, Teresa Marmi, assegura que «a part dels revolts, en el tram de Montmajor i Navès hi circulen camions i tractors, i és gairebé impossible fer avançaments perquè la carretera és molt estreta», i el l'Espunyola, Rudy Geline, indica que «la millora potenciaria els vincles comercials de les dues comarques».