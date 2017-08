La columna de fum als marges de la C-37 resulta ser una falsa alarma

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat cap a les 7.50h d'aquest matí de dimecres cap al quilòmetre 85 de la carretera C-37, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola, després d'haver rebut un avís per una columna de fum, al marge d'aquesta via. Els cossos d'emergències s'han desplaçat fins al lloc indicat i, després de comprovar que no hi havia rastre del foc, s'han retirat.