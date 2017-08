Crema el motor d'un cotxe a l'interior d'un pàrquing, a Artés

El motor d'un cotxe que es trobava a l'interior d'un pàrquing del carrer de les Parres, número 51 d'Artés, ha cremat completament aquesta passada mitjanit. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a 3/4 d'1 de la matinada, hi han desplaçat un vehicle i, mitja hora més tard, han donat l'incendi per extingit. El foc ha afectat el motor del turisme, un Volkswagen Golf, però no ha tingut més conseqüències. Després d'apagar les flames els Bombers han ventilat el garatge.