La proximitat dels incendis de Navarcles i Calders fa témer que siguin obra d´un piròman

Els Agents Rurals, els Mossos d´Esquadra i els alcaldes de Calders i Navarcles sospiten que, com a mínim, els dos darrers incendis en aquests municipis han estat intencionats. Ahir, les flames van cremar vuit hectàrees a Calders, només 24 hores després que se´n declarés un altre a tan sols 800 metres, en el terme veí de Navarcles. De fet, la tesi que darrere dels focs s´amaga l´actuació d´un piròman és la que té més pes, segons els Agents Rurals, que solen ser molt cauts a l´hora de fer públiques les investigacions sobres incendis.

Els Agents Rurals no volen donar gaires detalls de les investigacions, però no descarten que altres focs que s´han produït aquest estiu en zones pròximes a aquests municipis també hagin estat provocats. Tot i així, no especifiquen de quins es tracta. Des de final de juny hi ha hagut vuit incendis a la zona compresa entre Sant Fruitós i Avinyó, i s´ha concentrat en aquesta àrea la major part dels focs al Bages, que és la comarca més castigada per les flames, amb 17 incendis forestals i una àrea total cremada que s´aproxima a les 565 hectàrees des que va començar la campanya d´estiu.

El temor dels alcaldes



L´alcalde de Calders, Eduard Sánchez, ahir a la tarda també coneixia el que és la principal línia d´investigació dels Agents Rurals i els Mossos d´Esquadra, i afirmava a Regió7: «És molt sospitós que haguem tinguts tants ensurts, i aquesta coincidència fa que els ciutadans estiguin preocupats i pensin que al darrere d´alguns incendis s´hi amaga l'actuació d´algú que els provoca intencionadament». A la localitat d´Artés, a prop de Calders, la temperatura era de 33 graus centígrads en el moment que es va declarar el foc, l´habitual al mes d´agost. «La temperatura i la humitat a aquestes alçades d´agost no són les del juliol, el mes en què normalment hi ha més incendis. Tot i que és cert que el paisatge està molt sec per la falta de precipitacions, no fa una temperatura perquè tinguem aquests ensurts», afegeix l´alcalde.

No només el mandatari local de Calders explica que hi ha neguit entre la població, sinó que l´alcalde accidental de Navarcles, Ramon Serra, també explica que els habitants del seu municipi «estan preocupats». «Tot i que de moment els Agents Rurals no han trobat una evidència clara que hagin estat provocats, la quantitat d´incendis aquest estiu és molt estranya. A més, el d´avui ha tingut lloc un dia després en una zona molt propera del d´ahir», emfatitza.

La vigilància, clau



Davant la preocupació que a la zona hi hagi un piròman que pugui provocar un nou incendi, els Agents Rurals van assegurar a l´alcalde accidental de Navarcles que estarien amatents per si veien algú sospitós, i vigilaran la zona per intentar evitar més incendis. Els Agents Rurals no volien fer públic ahir quina serà la vigilància que hi haurà sobre el ter-reny al·legant que no volen donar pistes al possible autor dels incendis, en el cas que efectivament hagin estat intencionats.

Tot i que hi ha indicis que fan pensar en l´actuació d´un piròman, descarten que la gran majoria hagin estat provocats i, de fet, assenyalen que ja hi hagut altres incendis, com els que hi va haver a Avinyó i a Sant Fruitós a principi d´estiu, que han estat originats per imprudències. Una cigarreta encesa llançada pel conductor d´un cotxe va provocar l´incendi forestal d´Avinyó del 5 de juliol, i el de Sant Fruitós del dia 22 de juny també va ser provocat pel llançament a terra d´una burilla. Mentre que en el de Sant Fruitós els Agents Rurals van poder trobar la cigarreta culpable el mateix dia, la investigació del d´Avinyó va ser més laboriosa. El foc va començar a tocar de la carretera entre Avinyó i Horta d´Avinyó, motiu pel qual, ja de bon principi, es va sospitar d´una imprudència humana com la causa de l´incendi.

Un neguit que s´arrossega



El neguit per la possibilitat que un piròman hagi provocat el foc intencionadament no va néixer ahir. La coincidència de l´incendi el dia 9 d´agost a la urbanització Vista Pirineu -al terme d´Artés-, tan sols quatre dies després del gran foc que va afectar aquest municipi, el d´Avinyó i Santa Maria d´Oló, també va fer aixecar les sospites.

Hi havia preocupació entre els habitants d´Artés per si no es tractava d´una desafortunada coincidència i al darrere hi havia algú que havia provocat els focs intencionadament, segons l´alcaldessa accidental, Eli Carracedo, i el president de la urbanització, Salvador Gol, a partir dels comentaris que circulaven pel municipi. Carracedo, llavors, va voler donar «un missatge de tranquil·litat», va afirmar que calia «esperar els informes dels Agents Rurals per saber l´origen dels dos focs» i que els comentaris que apuntin causes concretes eren només rumors.

D´altra banda, els Agents Rurals diuen que de vegades és fàcil determinar-ne l´origen i que hi ha casos, com els dels dos incendis d´Artés, que és difícil extreure´n conclusions per manca de proves. Quatre dotacions dels Bombers eren ahir a la nit sobre el terreny per evitar que el foc revifés i per remullar l´àrea afectada.