Detenen un veí d'Artés pels dos incendis al municipi d'aquest estiu

Els Mossos han detingut un home de 39 anys, i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor dels dos focs d'Artés d'aquest mes d'agost. La investigació continua oberta i la policia no descarta que el piròman, que és veí del mateix municipi, estigui implicat en altres incendis que hi ha hagut al Bages i el Moianès aquest estiu. Amb la confirmació que el foc d'Artés del 5 d'agost va ser intencionat, i les investigacions que s'han fet per aclarir l'origen d'altres, la policia i els Agents Rurals conclouen que hi ha hagut cinc focs provocats expressament.

Agents de la policia catalana van anar ahir al matí pels comerços d'Artés mostrant una fotografia del presumpte piròman, segons diferents veïns del municipi. L'arrestat no és conegut al poble, ja que fa poc temps que hi viu i no participa activament a la vida social del municipi, explicaven a Regió7 els mateixos veïns. Diversos testimonis haurien vist l'individu a prop del lloc on es van originar els dos focs.

El primer incendi d'Artés ha estat el més important que hi ha hagut a Catalunya aquest estiu i ha arrasat una zona de 367 hectàrees, que ha afectat també els municipis d'Avinyó i Santa Maria d'Oló. Una setantena de dotacions terrestres van treballar en les tasques d'extinció de l'incendi, que va acabar cremant tres cases.

A part, els Agents Rurals continuen investigant tres incendis més. «En les investigacions que encara continuen obertes, no es descarta que els focs puguin ser intencionats. De moment, però, no hem conclòs que hagin estat originats expressament perquè no hi havia un patró tan clar per afirmar-ho», explica el cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba. Els incendis que han estat intencionats han començat en una zona boscosa, no s'hi ha observat cap activitat humana de risc, ni hi havia cap altre indici -com una tempesta elèctrica o una cigarreta- que hagi fet sospitar que tinguin un origen fortuït o es tracti d'una imprudència.

El Codi Penal fixa penes d'un a cinc anys presó per als acusats d'originar un incendi forestal. La pena pot augmentar fins a sis anys per als causants de focs especialment greus que afectin una gran superfície o el dany al bosc sigui molt important, alteri de forma significativa la vida al medi natural o les flames afectin àrees properes a nuclis de població. A més, les penes poden arribar als 20 anys de presó per a casos especialment greus en què es posi en risc vides humanes. Per als autors de focs forestals que no arriben a propagar-se, les penes de presó són d'entre sis mesos i un any.



Incendis per imprudències

Sis dels incendis al Bages aquest estiu han estat provocats per imprudències, per actituds negligents amb burilles o petards. Quatre per llamps en dies que hi ha hagut una tempesta elèctrica, i un altre foc va començar al costat d'una línia elèctrica. «No és gens inusual que alguns incendis comencin per culpa de l'alt consum elèctric. Els mesos de juny i juliol és quan hi ha pics importants per l'ús dels aires condicionats, i les línies elèctriques van molt carregades», diu el cap dels Agents Rurals.

Torralba considera que si en els darrers incendis hi ha hagut una ràpida intervenció d'Agents Rurals i Bombers, que han evitat que les flames es convertissin en un gran incendi, és per la vigilància que es fa a la zona, fins i tot amb helicòpters que la sobrevolen.