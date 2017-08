Els Mossos escorcollen el domicili de presumpte piròman d´Artés

Agents dels Mossos d´Esquadra escorcollen aquest matí el domicili de veí d´Artés detingut ahir com a presumpte autor dels dos incendis que hi hagut en el municipi aquest mes d´agost. La policia manté la investigació oberta i no descarta que pugui estar implicat en altres focs que hi hagut aquest estiu a Bages i al Moianès. De fet, els Agents Rurals han conclòs que els tres darrers incendis a Navarcles i Calders van ser intencionats.

Un cop la policia tanqui la investigació, declararà davant del jutge. El detingut és un home de 39 anys que, segons van informar veïns a Regió7, no era molt conegut perquè vivia al poble des de feia poc temps i no participava en la vida social del municipi.

L´incendi d´Artés del 5 d´agost és el més important que hi hagut aquest estiu a Catalunya i les flames van cremar una àrea de 367 hectàrees.