Troben 391 burilles a prop del lloc on va començar el foc d'Avinyó

Els Agents Rurals han trobat 391 burilles a la zona on va començar l'incendi d'Avinyó el dia 5 de juliol. Una imprudència va provocar aquest foc, que va cremar 72 hectàrees de massa forestal i vegetació. Al punt on hi va haver les primers flames, a la carretera que connecta Avinyó amb Calders i Prats de Lluçanès, van trobar una burilla que segons els Agents Rurals podria ser la que les va originar. Posteriorment, van recollir a la zona on va començar l'incendi aquesta gran quantitat de puntes de cigarreta.

«Des d'on es va trobar la burilla que va provocar el foc, en vam recollir prop de 400 més en un tram de 100 metres», explica el cap dels Agents Rurals de la Catalunya Central, Jaume Torralba. Les cigarretes, a més, són de la mateixa marca, fet que fa concloure als Agents Rurals que el mateix conductor les ha anat llençant per la finestreta del cotxe en els darrers mesos. «Pensem que algú té el mal hàbit de llençar en aquest punt concret de la carretera la cigarreta que s'ha fumat . Hi ha conductors que tenen el costum de llençar-les en un punt concret perquè els resulta còmode. En aquest cas perquè hi ha una recta, a prop de la masia de l'Abadal», explica el cap dels Agents Rurals. De moment no s'han trobar restes d'ADN que puguin servir per identificar l'individu que va provocar, amb la seva actitud negligent, l'incendi d'Avinyó.

Torralba afirma que aquesta és una prova evident que entre la ciutadania encara s'ha de fer molta pedagogia per evitar actes imprudents al bosc que poden acabar amb un incendi forestal. «L'estiu encara no s'ha acabat, i nosaltres acabem la campanya de prevenció el 15 de setembre. La vegetació està molt seca i és fàcil que les imprudències puguin acabar originant un incendi, i que aquest s'estengui ràpidament», afegeix Torralba.

L'incendi d'Avinyó ha estat un dels més importants aquest estiu al Bages. El foc es va declarar a les 5 de la tarda en un camp de conreu situat a la riera Gavarresa, al costat de la carretera entre Avinyó i Artés. Els Bombers van arribar a treballar en l'incendi amb una cinquantena de dotacions.