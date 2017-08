Un camió perd la càrrega a la C-55, a la variant de Manresa

Un camió ha perdut la càrrega aquest dilluns al vespre a la C-55, a Manresa, a la pujada de Bufalvent, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit.

La incidència ha tingut lloc a les 20.45 hores al punt quilomètric 28, a la variant de Manresa, a la calçada en sentit Berga. Com a conseqüència, els Mossos han hagut de tallar un dels carrils de la calçada, mentre que l'altre carril s'ha pogut mantenir obert a la circulació, segons les mateixes fonts.

L'accident no ha causat ferits i el SEM no ha hagut de ser activat. Els Bombers tampoc no han estat requerits.