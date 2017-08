Ferit un jove després de caure d'una alçada de 4 metres, a Piera

Un jove de 22 anys ha resultat ferit de caràcter menys greu aquesta passada nit en precipitar-se des d'una alçada de quatre metres, a Piera. Els fets, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, han tingut lloc poc abans de les 3 de la matinada quan el noi ha caigut per un barranc d'una zona arbrada, a l'alçada del número 32 del carrer Avets de Piera. El jove ha estat atès in situ per efectius del SEM, que han activat tres unitats, i després ha estat traslladat en ambulància cap a l'hospital d'Igualada.