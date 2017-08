Intentaven entrar tabac de contraban des d'Andorra i feien servir un menor per dissimular

La Guàrdia Civil ha intervingut tabac de contraban valorat en 13.739,50 euros a uns mateixos infractors que el tenien emmagatzemat en un lloc propera a la Farga de Moles i que a més a més comptaven amb la col·laboració d'un menor. Els agents van localitzar el tabac entre els dies 25 i 26 d'agost en dues intervencions diferents. La primera partida es va trobar a un cotxe amb matrícula francesa en què viatjaven 3 persones. A un doble dels seients del darrer s'hi van localitzar 680 paquets i 990 grams de picadura de tabac. La segona intervenció es va fer al mateix cotxe unes hores més tard, i s'hi van trobar 1.000 paquets. Com que hi faltava un dels tres ocupants que hi havia anteriorment, la policia va decidir buscar pels voltants, a la N-260, i en una pista forestal s'hi van trobar una tenda de campanya on al costat, entre la vegetació, hi havia 1.220 paquets més.

En la segona inspecció al cotxe, la Guàrdia Civil va veure com la dona que conduïa anava acompanyada d'un menor, amb qui es creu que d'aquesta manera, els contrabandistes no aixecarien tantes sospites a l'hora de creuar la duana amb el tabac. En total, la Guàrdia Civil ha intervingut als infractors 2.900 paquets de tabac de contraban.