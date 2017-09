A judici per estafar bagencs prometent-los feina a la mina de Súria a canvi de diners

Un home de Saragossa s'enfronta a dos anys de presó per haver estafat presumptament cinc veïns del Bages amb la falsa promesa d'aconseguir-los un lloc de treball a l'empresa Iberpotash, a la mina de Súria. L'acusat, Santiago A. N., serà jutjat per aquest cas a final de setembre al Jutjat Penal número 3 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc ara fa dos anys, a principi del mes de juliol del 2015. L'acusat va contactar amb una de les víctimes, una noia veïna de Manresa, i li va demanar que li llogués una habitació a la ciutat. Segons va explicar, buscava un allotjament a la capital del Bages perquè havia aconseguit feina a la mina de Súria.

Al cap d'una setmana, l'acusat, quan ja feia uns dies que vivia en aquest pis de Manresa, es va decidir a perpetrar presumptament l'estafa, sense cap intenció de complir les seves promeses, segons la fiscalia.

L'home va explicar a la noia que li podia aconseguir un lloc de treball a la mateixa mina de Súria i que també en podia trobar per als seus amics, tots ells de procedència sud-americana. Per poder obtenir aquests llocs de feina, va dir que necessitava que tots ells li entreguessin diverses quantitats de diners.

D'aquesta manera, l'acusat va aconseguir que la noia li lliurés 255 euros i que quatre amics seus li entreguessin també diverses xifres econòmiques, que anaven dels 100 als 270 euros, en funció dels casos. En total, el processat, segons la fiscalia, va aconseguir 912 euros del conjunt de les cinc víctimes.

Quan va haver reunit els diners, l'acusat, però, se'ls va embutxacar i se'n va tornar a Saragossa, segons el ministeri públic, que assegura que va actuar d'aquesta manera per enriquir-se de forma il·lícita, sense tenir cap intenció de complir el que havia promès.

Per aquest motiu, el fiscal considera els fets com un delicte d'estafa, per la qual cosa demana per a l'acusat la pena de dos anys de presó i el pagament de les costes processals. A més, demana que retorni els 912 euros al conjunt de les víctimes. El judici s'ha asse-nyalat per a final de setembre al Jutjat Penal 3 de Manresa.