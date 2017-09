Els Bombers estabilitzen un incendi forestal a tocar del pantà d'Oliana

Els Bombers han estabilitzat aquest diumenge a la tarda un incendi que crema sotabosc al barranc del Boter de Peramola, a l'Alt Urgell, en concret a la zona del bosc de Remolins, molt a prop del pantà d'Oliana.

L'avís s'ha rebut a les 15:37 i s'han activat onze dotacions terrestres i sis mitjans aeris per intentar controlar i apagar les flames. Segons fonts dels Bombers, es tracta d'una àrea escarpada i de difícil accés i els primers indicis apunten que el foc l'hauria pogut provocar un llamp. A la zona no hi ha cap masia ni nucli habitat i, per tant, no s'ha hagut de fer cap desallotjament. El foc s'ha estabilitzat a les 5 de la tarda