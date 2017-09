Denuncien quatre caçadors al Bages i a l'Anoia per pràctiques irregulars

Els Agents Rurals han denunciat tres caçadors al Bages i un a l'Anoia per pràctiques irregulars de caça, segons ha informat el cos de la Generalitat.

En concret, a Castellbell i el Vilar, els agents han denunciat un caçador per capturar un cabirol sense precinte i un altre per caçar en zona de seguretat. Per aquest últim motiu, també han denunciat un caçador a Santpedor i un altre a Òdena.