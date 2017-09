L'Audiència ha de resoldre si l'acusada de falsejar un examen a Manresa va a judici

La Florinda, on hi ha les oficines municipals de Recursos Humans

La Florinda, on hi ha les oficines municipals de Recursos Humans ARXIU/J. S.

El Jutjat d'Instrucció 1 de Manresa ha acabat la investigació del cas de l'examen falsificat a l'ajuntament manresà i manté com a única imputada l'excap de secció de Recursos Humans al consistori. La funcionària acusada, però, segons ha pogut saber aquest diari, ha recorregut la resolució a l'Audiència de Barcelona, ja que demana tornar a declarar en fase d'instrucció. A més, sol·licita que també ho facin altres testimonis. L'Audiència resoldrà si s'allarga la instrucció o si, en cas contrari, envia la processada a judici.

La imputada, que continua de baixa al consistori (després d'haver estat apartada a un nou departament), és la mare del candidat a qui presumptament va intentar afavorir amb la falsificació de l'examen. Els fets es van descobrir el juliol del 2016 i, al cap d'unes setmanes, l'Ajuntament als va denunciar penalment al jutjat, que va iniciar la investigació.

Durant la instrucció, l'acusada, M. P., va negar l'autoria dels fets, mentre que el seu fill, que va declarar com a testimoni, es va acollir al dret a no declarar, a causa de la seva relació de parentiu directe. Durant la instrucció, també han declarat diversos treballadors.

Ara, però, després que el jutge hagi donat per acabada la investigació, la defensa de M. P. ha presentat un recurs a l'Audiència demanant que continuï la fase d'instrucció, ja que vol que es tornin a practicar diverses declaracions, entre les quals la d'alguns testimonis i la d'ella mateixa. En cas que l'Audiència accepti el recurs, el cas retornarà al Jutjat d'Instrucció 1 de Manresa. Si no, enviarà el procediment a judici, en el qual la funcionària serà jutjada per un delicte d'infidelitat en la custòdia de documents, pel qual es pot enfrontar a penes de presó.

Els fets es remunten al juliol, quan una treballadora de l'Ajuntament que participava en un tribunal de selecció va descobrir que algú havia col·locat un examen fals per substituir el que realment havia entregat un dels aspirants a la plaça. Les respostes que havia lliurat l'home a l'examinadora tenien un nivell deficient. La prova que l'endemà va aparèixer en el seu lloc tenia les respostes canviades, era més llarg i estava escrit amb una lletra diferent. La substitució es va fer quan l'original era custodiat a Recursos.

La investigació judicial ha determinat que l'aleshores cap de secció de Recursos havia fet la substitució per afavorir presumptament el candidat, que és el seu fill. A l'espera que el cas es resolgui a judici, l'Ajuntament va traslladar a un altre departament la funcionària, que està de baixa. Es dóna el cas que uns mesos després, el seu fill va acabar obtenint una plaça laboral de sis mesos perquè constava en una altra borsa de treball de l'Ajuntament, d'administratiu al Mercat de Puigmercadal.