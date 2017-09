Augmenten els controls d'ús del cinturó, casc i dels sistemes de retenció

El Servei Català de Trànsit coordina aquesta setmana una campanya policial preventiva d'ús de sistemes de seguretat passiva. La campanya tindrà lloc fins dilluns. L'actuació és d'abast europeu i està impulsada per l'Organització Internacional de Policies de Trànsit (TISPOL). Trànsit participa en aquesta campanya europea i la coordina amb les policies de trànsit de Catalunya, amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals. L'estratègia operativa per controlar l'ús de cinturó (tant per part del conductor com de l'acompanyant i dels ocupants dels seients posteriors), així com el del casc i els sistemes de retenció infantil a les carreteres i carrers de Catalunya té l'objectiu de reduir les víctimes d'accidents de trànsit i recordar la importància d'emprar aquests dispositius i de fer-ho de manera adequada. Al llarg de la setmana s'informarà i alertarà d'aquesta campanya a través dels panells.