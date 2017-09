Els Mossos denuncien un veí de Balsareny per intentar boicotejar la Marxa de Torxes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí de Balsareny per intentar boicotejar la celebració de la Marxa de Torxes a la població, diumenge a la nit, segons han explicat fonts policials a aquest diari. L'home, que és simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox, ha estat denunciat per l'article 514.4 del codi penal, que castiga les persones que intenten impedir el legítim dret de manifestació o que en pertorben greument el desenvolupament.

El denunciat formava part d'un grup de quinze persones que es va presentar a la plaça de la Mel de Balsareny per increpar els organitzadors de la Marxa de Torxes i per intentar impedir l'acte. Els Mossos també han denunciat un altre dels congregats perquè duia a sobre una arma prohibida (en concret, dues barres lligades per una cadena, una arma coneguda amb el nom de munchaco).

Segons ha pogut confirmar Regió7, l'home denunciat per instigar el boicot és Raúl M. P., que s'ha fet conegut a Balsareny per penjar banderes espanyoles, retirar estelades i pancartes del sí, gravar les accions i divulgar-les a la xarxa. El març passat, Raúl M. P. ja va ser identificat per la Policia Local de Sallent per haver arrencat presumptament un cartell de «Municipi per la Independència» de la població sallentina, tot i que ell després va negar els fets.

La Marxa de Torxes de Balsareny, organitzada per l'ANC local, ERC i el PDeCAT, es va celebrar diumenge passat al vespre, vigília de la Diada, a la mateixa hora que es feia a molts altres municipis del Bages, incloent-hi Manresa.

Abans de l'acte, però, l'ANC havia demanat a l'Ajuntament que reforcés la vigilància policial, davant la por que grups d'incontrolats intentessin rebentar l'inici de la Marxa. Per aquest motiu, ja a la tarda, els Mossos van enviar patrulles de seguretat a la plaça de la Mel de Balsareny per garantir que es pogués celebrar l'acte.

Quan Raúl M. P. i altres persones que l'acompanyaven es van presentar a l'indret, van començar a increpar i a insultar els organitzadors de la Marxa, segons han explicat fonts policials i de les entitats convocants. Les patrulles, aleshores, van demanar el reforç dels agents de l'Àrea de Recursos Operatius (els anomenats antiavalots), que es van personar a l'indret i van mantenir els congregats allunyats de l'acte, per garantir la seguretat dels assistents.

Els agents van identificar Raúl M. P. i, a més a més, un home que portava una arma prohibida. Aquesta setmana, els Mossos han obert diligències penals contra tots dos, diligències que han traslladat al jutjat de guàrdia, que serà l'encarregat de portar l'assumpte.

Els organitzadors de la Marxa lamenten que al poble se senten «intimidats» des de fa temps per Raúl M. P. i les persones que el segueixen, algunes de les quals són de fora de Balsareny. L'home és un usuari actiu de les xarxes socials, des d'on insulta, increpa i fins i tot amenaça els sobiranistes. «Resa perquè no es declari l'estat de setge perquè et juro per Déu que pillaràs», va escriure fa pocs dies al Facebook adreçant-se a un membre de Balsareny per la Independència. De moment, els Mossos no han rebut cap denúncia d'amenaces, tot i que, segons els organitzadors, també hauria amenaçat membres de l'Ajuntament (governat per Som Balsareny, que també és el blanc habitual dels insults de l'acusat a la xarxa). Es dóna el cas que l'home va ser entrevistat fa pocs dies en un programa de Ràdio Balsareny.