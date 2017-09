Demanen deu anys per a un manresà per estafar onze companys de la Pirelli

Exterior de la fàbrica Pirelli en una imatge del 2009, el darrer any que va mantenir l´activitat productiva

Exterior de la fàbrica Pirelli en una imatge del 2009, el darrer any que va mantenir l´activitat productiva Arxiu/Mireia Arso

Un extreballador de Pirelli de Manresa, Javier G. G., s´enfronta a deu anys i mig de presó per haver estafat presumptivament 43.000 euros a onze companys de feina durant el 2009, el darrer any d´activitat productiva a la fàbrica. L´ex-empleat serà jutjat dilluns vinent amb dos presumptes còmplices, Verónica G. S. i Thais B. M., que s´enfronten a la mateixa pena.

Els acusats, segons l´escrit d´acusació de la fiscalia, falsificaven les nòmines de les víctimes per obtenir targetes de crèdit amb entitats bancàries, amb les quals efectuaven compres per imports d´alt valor, que van sumar en total 43.109,36 euros. La fiscalia acusa els tres processats dels delictes d´estafa, de falsedat de document mercantil i de revelació de secrets.

Els fets es remunten al 2009, el darrer any en què va funcionar l´activitat productiva a la fàbrica Pirelli de Manresa, on treballava Javier G. G. L´home, segons el fiscal, es va apoderar de les nòmines d´onze companys de feina amb l´objectiu d´alterar-les i utilitzar-les per obtenir targetes de crèdit i préstecs d´entitats financeres, en benefici de tots tres acusats.

Seguidament, els processats escanejaven les nòmines a l´ordinador, segons la fiscalia, i hi incorporaven dades de les víctimes, tot confeccionant igualment un DNI al seu nom. Amb aquesta documentació falsa aconseguien targetes i préstecs de tot tipus.

A una de les víctimes li van robar presumptivament 10.000 euros amb tres operacions: d´una banda, van aconseguir crear-li dues targetes de crèdit amb les entitats MBNA i American Express, amb les quals van realitzar compres per imports, respectivament, de 4.404 i 5.000 euros. També van aconseguir un crèdit de l´entitat Santander Consumer per un import de 974,10 euros.



Compra d´ordinadors



A un segon afectat li van efectuar compres per 3.495 euros amb una targeta de Citibank. Amb un altre, van obtenir una targeta de MBNA amb la qual van comprar un ordinador de 418 euros (en aquest cas, segons la fiscalia, van falsificar, a més, una factura d´Endesa).

Utilitzant sempre el mateix procediment, van estafar presumptivament vuit afectats més amb quantitats que anaven des dels 1.500 fins als 7.000 euros, tot aconseguint targetes d´entitats com Citibank, Banco Popular i Caja de Ahorros del Mediterráneo. En tots els casos, sempre se´ls gastaven en compres d´alt valor. En una ocasió, a més, es van donar d´alta d´una línia telefònica de Vodafone a nom d´una víctima, amb la qual van gastar-se un consum de 739 euros.

Dos dels acusats, Javier G. i Verónica G. vivien en un domicili de Manresa, on la policia va intervenir dos ordinadors i la documentació que utilitzaven per cometre els fets, segons la fiscalia. Al domicili de l´altra acusada, Thais B., situat a Barcelona, els agents hi van intervenir un ordinador, dos discos durs i material informàtic.



Presó, multa i indemnització



La fiscalia demana per a cadascun dels processats deu anys i mig de presó pels delictes d´estafa, falsedat i revelació de secrets, a més a més d´una multa de 10.200 euros. A banda, sol·licita que els tres acusats retornin a les onze víctimes el total de 43.109 euros que presumptivament els van sostreure. Si els afectats ja han cobrat de l´entitat bancària, el pagament s´haurà de fer al banc en qüestió.

El judici, que arriba quan ja han passat vuit anys dels fets, se celebrarà la setmana que ve a la secció 21a de l´Audiència Provincial de Barcelona. Començarà dilluns i és previst que s´allargui també dimarts i dimecres.