Els bombers estabilitzen un foc forestal a Can Colltort, al terme de Santa Maria d'Oló

Efectius dels Bombers de la Generalitat van estabilitzar aquest diumenge un incendi forestal a Santa Maria d'Oló, al sector anomenat Can Colltort. En tancar edició s'hi estava treballant però el donaven per estabilitzat. Tampoc no se sabia la superfície cremada.

Una columna de fum va fer saltar les alarmes poc abans de les 5 de la tarda. Quatre dotacions dels Bombers s'hi van desplaçar per començar les tasques d'extinció. De seguida van poder controlar un dels flancs del foc, i es van centrar a controlar-ne un altre.

D'altra banda, diumenge al migdia els bombers també van participar en el rescat d'un escalador de 26 anys que va tenir un accident en una via d'escalada als Pollegons, al Bruc. En l'operació, hi va intervenir un helicòpter, efectius dels GRAE i del Grup d'Emergències Mèdiques dels Bombers. Va ser traslladat a l'hospital de Martorell.

A la mateixa hora un ciclista de 46 anys era assistit a Piera després de tenir un accident en una pista forestal a Can Aguilera. En aquest cas, el van traslladar a Bellvitge a causa d'una possible fractura. En el rescat, hi van participar efectius dels Bombers i els Serveis d'Emergències Mèdiques.