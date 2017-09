Denuncien un conductor que circulava a 196 km/h i sense carnet per la C-16 a Balsareny

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, per conduir a 196 km/h i sense carnet per la carretera C-16 al seu pas pel terme municipal de Balsareny.

Els fets van tenir lloc el passat dia 16 de setembre, quan l'home va ser sorprès durant un control de velocitat muntat en el punt quilomètric 69 d'aquesta via. Els agents van constatar que el conductor circulava a vora 200 km/h en un punt en el qual la velocitat màxima permesa és de 120 km/h.

A més, quan la policia va identificar el conductor van comprovar que l'home no tenia el carnet de conduir corresponent per dur turismes. Concretament, l'home només tenia llicència per poder circular en motocicleta i, a més a més, constava que la tenia retirada des de feia un temps.