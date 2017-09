Un foc crema parcialment la teulada d'una nau de Manresa

Un incendi va cremar parcialment ahir al matí la teulada d'una nau del polígon industrial dels Dolors de Manresa, segons van informar fonts dels Bombers.

El foc, segons les mateixes fonts, es va declarar poc després de les 8 del matí en una nau del carrer Sallent i va cremar una part de l'aïllant de la coberta de la nau.

En rebre l'avís d'incendi d'indústria, fins a l'indret s'hi van desplaçar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van donar per extingit el foc al cap de dues hores, a les 10 del matí.

Cap persona no va resultar ferida, ja que l'hora d'inici del foc va coincidir amb el moment en què els treballadors arribaven a la nau, segons les mateixes fonts. Per tant, tampoc no va ser necessari desallotjar ningú.