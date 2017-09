Condemnats dos funcionaris de la presó de Brians per pegar a un reclús

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Martorell ha condemnat dos treballadors de la presó de Brians per maltractar un intern l'1 de novembre del 2016. Els dos funcionaris hauran de pagar una multa de 350 euros per un delicte lleu de maltractament d'obra i indemnitzar la víctima per les possibles seqüeles psicològiques arran de la «humiliació» que diu que va viure, com ansietat, malsons i depressió.

La sentència dicta a favor de M.C.B, qui va denunciar a final d'any que els dos funcionaris de Brians l'havien colpejat a la cara en un dels despatxos del mòdul, fets que han quedat com a provats en l'acte del judici. Els condemnats hauran de pagar un mes i mig de multa, així com indemnitzar la víctima, a qui encara s'han de valorar els perjudicis psicològics viscuts arran de l'agressió.

El jutjat considera provat que cap a les 10.30 hores de l'1 de novembre del 2016 la víctima era al pati de Brians 1 quan els dos funcionaris acusats se li van apropar i el van introduir en un despatx, en van tancar les finestres i el van obligar a despullar-se. Durant deu minuts o un quart d'hora, «sense motiu», li van donar diversos cops a la cara amb els guants posats, mentre li deien coses com «aquí mano jo i són els meus collons» o «els meus collons són els que manen, sense que el reclús es pogués defensar. Quan va poder sortir al pati, es va trobar un altre reclús, a qui va explicar els fets.