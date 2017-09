Demanen 12 anys de presó a un home per agredir sexualment una menor a Solsona

Fiscalia de Lleida demana 12 anys de presó per a un home que va agredir sexualment d'una menor a Solsona de forma reiterada. Segons el fiscal, els fets van ocórrer l'any 2015, a l'estiu i la tardor. La víctima, que patia una discapacitat del 35%, era amiga de la filla de l'agressor i solien anar a casa seva així com també compartir converses a través de Facebook. Tant la víctima com la filla de l'agressor haurien patit seqüeles psicològiques i alteracions a nivell emocional a causa dels fets. El judici tindrà lloc el proper dimecres al matí a l'Audiència de Lleida.