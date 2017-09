Un ferit lleu en un accident entre un cotxe i un camió a la C-55, al Pi de Sant Just

Un home de 60 anys ha resultat ferit lleu aquest divendres a la tarda en un accident entre un cotxe i un camió a l'eix del Cardener (C-55), entre Cardona i Solsona, a prop de la urbanització del Pi de Sant Just.

Els fets, segons han informat fonts dels Bombers i del SEM, han tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 74, al terme municipal de Clariana de Cardener, poc abans d'arribar al Pi de Sant Just (que pertany al terme d'Olius). Un cotxe i un camió de l'empresa Repsol han xocat per causes que es desconeixen, en un moment en què l'asfalt estava moll per la pluja.

Com a conseqüència de l'impacte, el cotxe ha sortit de la calçada. El conductor, de 60 anys, ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat pel SEM al CAP de Solsona.

El camió de Repsol, que anava buit de càrrega, ha quedat aturat a la calçada, ocupant un dels carrils. Per aquest motiu, els Mossos han donat pas alternatiu al trànsit i s'ha generat retencions d'un quilòmetre per cada sentit, segons Trànsit.