La presència de vehicles de la Guàrdia Civil causa una falsa alarma a Bufalvent

Almenys una desena de vehicles de la Guàrdia Civil han estat fotografiats aquest divendres a la tarda circulant pel polígon de Bufalvent de Manresa, la qual cosa ha generat alarma a la xarxa, davant la hipotètica possibilitat que s'estigués fent una operació en alguna empresa.



Tot i així, la Guàrdia Civil no s'ha aturat a cap empresa, tal i com ha confirmat l'Associació d'Empresaris de Bufalvent. Aquest diari també ha comprovat aquest vespre que hi havia absoluta normalitat al polígon.



Fonts de l'Associació d'Empresaris, però, han afegit que els vehicles de la Guàrdia Civil es podrien haver passejat pel polígon de forma "intimidatòria", tal i com haurien fet també en altres polígons catalans.





