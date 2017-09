Detingut per tenir 500 plantes de maria a Sant Martí Sesgueioles

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) per tenir a casa seva 500 plantes de marihuana, que haurien produït droga valorada en més de 19.000 euros al mercat il·legal. Els agents, a més, busquen una segona persona acusada de la plantació, que es troba en parador desconegut.

Els fets, segons han explicat a aquest diari fonts del cos policial, van tenir lloc dimecres d'aquesta setmana, quan els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una possible plantació de marihuana en una casa de Sant Martí Sesgueioles, població anoienca situada a prop de Calaf.

En acudir a l'immoble, els va obrir la porta un home, que va acabar reconeixent l'existència de la plantació, per la qual cosa va acabar detingut.

Paral·lelament, els veïns van advertir que una segona persona que vivia a la casa havia fugit per la porta de darrere en veure l'arribada de la policia. Els Mossos van iniciar en aquell mateix moment un dispositiu per intentar trobar el fugitiu. De moment, ahir encara no havia estat localitzat.

L'endemà, dijous, el cos policial va obtenir el permís del jutge de guàrdia d'Igualada per escorcollar l'interior de la casa. A dins de l'immoble, els Mossos hi van trobar una completa plantació de marihuana, amb 500 plantes i tota la infraestructura necessària.

Segons la valoració tècnica dels agents, la marihuana que s'hauria produït hauria tingut un valor al mercat il·legal de més de 19.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van confiscar la plantació.

El detingut va passar ahir a disposició del jutjat de guàrdia d'Igualada, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Els agents continuen la investigació per intentar detenir l'altre còmplice, que presumptament vivia a la mateixa casa.