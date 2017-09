Cacen dos conductors beguts circulant per dins de Manresa

Dos conductors han sigut caçats conduint beguts, durant aquest cap de setmana, en dos punts diferents de Manresa. Com a resultat de les proves, un dels dos conductors ha estat denunciat per la Policia Local manresana al comprovar que circulava amb una alcoholèmia superior al doble de la taxa permesa per la normativa.

El primer cas es va produir aquest dissabte a les 6 del matí, a l'avinguda de Tudela de la capital del Bages, on un veí de Capellades de 28 anys es va accidentar amb el seu vehicle xocant contra dos cotxes que hi havia aparcats en un dels laterals de la via. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els agents de la policia manresana, que al practicar-li la prova d'alcoholèmia van comprovar que circulava amb una taxa de 0,64 mg/l d'aire aspirat, més del doble del màxim de 0,25 mg/l que marca la normativa vigent.

L'altre cas es va donar diumenge, a les 9 del matí, quan una veïna de Manresa de 29 anys va ser interceptada per una patrulla del cos policial després d'observar que conduint mostrant símptomes d'haver consumit alcohol. Un cop practicat el control d'alcoholèmia, la dona va donar un resultat de 0,39 mg/l, motiu pel qual se li va obrir un expedient administratiu a causa de la infracció.