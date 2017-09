Althaia espera resultats de proves per «aclarir» la mort del jove guardiolenc

La Fundació Althaia, de la qual depèn l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, va evitar ahir manifestar-se sobre la causa concreta de la mort del noi de Sant Salvador i va assegurar que està a l'espera de «resultats de proves que ajudin a aclarir-la». Salut, al seu torn, ha obert un expedient informatiu del cas, que va revelar ahir Regió7.

La família va reiterar que, quan el noi va ingressar en estat crític a l'UCI, els metges van assegurar que tenia una peritonitis que li havia fet rebentar l'intestí. Fins aleshores, els doctors que l'havien vist a Urgències li havien diagnosticat sempre un simple restrenyiment.

«Després d'entrar a quiròfan, els metges ens van dir que l'intestí estava perforat i que s'havia escampat el pus. Que havia tingut una peritonitis, derivada d'una apendicitis que no havia pogut ser detectada», explica la portaveu de la família, Eba Álvarez. «Ens van dir que estava molt crític i que la situació era desesperada. I que a quiròfan havia tingut una fallida multiorgànica», va afegir, tot reiterant les declaracions que havia fet el dia abans a aquest diari.

Des de principi de setembre, el jove, Jesús Morgado Vera, tenia dolors abdominals. El dia 3 va anara al CAP de Sant Salvador, on li van diagnosticar una gastrointeritis. I els dies 12 i 15 va anar a Urgències de Sant Joan de Déu, on se li va dir que tenia restrenyiment, tal com reflecteixen els informes mèdics a què ha tingut accés Regió7.

En concret, el dia 12, el metge li va receptar «analgèsia, dieta rica en verdures, líquids i fruita, amb un control al seu metge de capçalera». El dia 15 se li va fer una radiografia a l'abdomen (però no un TAC), que va reflectir que tenia «abundant femta amb patró inespecífic». Com que el diagnòstic continuava sent de restrenyiment i el noi tenia «nerviosisme i insomni» a causa del dolor, va ser derivat a una exploració «psicopatològica». La psicòloga, però, va descartar que tingués cap trastorn que li provoqués el restrenyiment i li va receptar pastilles per dormir.

El dia 19, amb molts més dolors abdominals, Morgado va retornar al CAP de Sant Salvador, on el va visitar la mateixa doctora del dia 3. Ja era el quart cop que anava al metge pel mateix motiu. La doctora va tornar a dir-li que tenia restrenyiment i li va receptar un laxant. «Com que no tenim per escrit els informes mèdics del CAP, els hem reclamat», diu Álvarez.

L'endemà, dia 20, el jove es va desplomar a casa i va ser traslladat pel SEM a l'UCI de Sant Joan de Déu, on va ingressar en estat crític, fins que va morir aquest dilluns al matí. «Ens van dir, que va morir per un xoc sèptic, derivat de la peritonitis», va afirmar Álvarez, que va confirmar que pensen denunciar Althaia per negligència. «Els metges salven moltes vides, però, en aquest cas, no van fer la feina que havien de fer i no van prestar l'atenció que el noi es mereixia», afegeix. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a l'església de Sant Salvador de Guardiola.