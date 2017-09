Althaia diu a la família que la mort per peritonitis va tenir l'origen al pàncrees

La greu peritonitis que presentava Jesús Morgado Vera quan va ingressar en estat crític a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa hauria estat causada originalment per una pancreatitis, és a dir, per una inflamació del pàncrees. És el que va comunicar ahir a la tarda la direcció d'Althaia a la família del jove guardiolenc, que va acabar morint dilluns a l'hospital.

Així ho va explicar ahir al vespre a aquest diari la portaveu de la família, Eba Álvarez, després de sortir de la trobada amb els metges. Althaia ha convocat per a avui al migdia una roda de premsa on ha de donar més detalls del cas.

«Segons ens han explicat, el resultat de l'autòpsia ha estat que la causa física de la mort va ser una pancreatitis», va dir Álvarez. «Però ens han afegit que això és només la primera conclusió i que continuen en ple procés d'investigació», va advertir.

La portaveu de la família va mostrar la seva sorpresa sobre aquesta nova versió del cas. «Quan érem a l'hospital, ens havien dit que la causa era una apendicitis, la qual havia provocat la peritonitis posterior, que és el que va causar el xoc sèptic i la fallada multiorgànica», va dir Álvarez. Segons el resultat de l'autòpsia, però, el que hauria provocat la peritonitis hauria estat una pancreatitis i, per tant, no pas una apendicitis. Tant una cosa com l'altra poden causar la inflamació del peritoneu (la membrana serosa que cobreix una part de la cavitat abdominal).

La investigació de Salut ha d'aclarir quants dies feia que tenia pancreatitis i per quin motiu no havia estat detectada en cap de les quatre visites que el jove havia fet al metge: dues a Urgències d'Al-thaia (els dies 12 i 15) i dues al CAP de Sant Salvador (els dies 3 i 19). El noi sempre s'havia queixat de dolors abdmonials (que és un dels símptomes que pot tenir la pancreatitis). Els metges, en canvi, sempre li havien diagnosticat un restrenyiment. Ahir, el Síndic de Greuges també va obrir d'ofici una investigació sobre el cas.