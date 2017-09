Un camió perd 1.700 pernils al polígon de Bufalvent de Manresa

Un camió carregat amb 1.700 pernils ha perdut tota la seva càrrega aquest dijous al matí al carrer de Ferran Casablancas, al polígon industrial de Bufalvent, a Manresa, quan se li ha trencat accidentalment la caixa. Com a conseqüència, tots els pernils, que tenen un pes conjunt de 21.000 quios, han quedat escampats per la calçada.

El camió, conduït per un veí de Lugo, s´ha accidentat pels voltants de les 7:20 d´aquest matí i, a causa d´aquest succés, s´ha obligat a tallar la circulació per la via en ambdós sentits de la marxa.

L'accident ha tingut lloc just davant de l'empresa on el camió anava a descarregar, Pernils Bufalvent, que no podrà aprofitar cap de les peces perdudes. Durant el dia d'avui, s'han de retirar els pernils i s'ha de remolcar el camió