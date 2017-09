La campanya forestal es tanca al país amb menys àrea cremada i més focs

Els Bombers han treballat durant la campanya forestal en 2.819 focs, dels quals 835 han estat agrícoles i 608 forestals. L'estiu tanca amb més incendis forestals, però amb un nombre d'hectàrees cremades quasi el 35% inferior respecte al 2016. En total, s'han cremat 1.261 hectàrees, per sota de les 1.893 de l'any anterior. Quant als incendis només agrícoles, la superfície cremada ha estat de 460. El 80% dels focs forestals que s'han produït han crenat menys d'una hectàrea i només 17 han sobrepassat les deu, sent el d'Artés el més important de l'estiu, amb 363,6 hectàrees afectades, seguit de Tivenys (Baix Ebre) i el de Sant Fruitós de Bages. Pel que fa a les causes, el 16% es consideren intencionats, el 13% iniciats per llamps i el 8% per burilles.

En aquesta campanya s'ha doblat el nombre de serveis per incendis de vegetació agrícola, que quasi s'ha doblat (47%) en comparació amb l'exercici del 2009, temporada en què es van registrar més incendis de vegetació dels darrers anys. Els serveis forestals s'han reduït a la meitat, s'ha passat dels 1.215 el 2009 als 608 d'enguany. Una de les causes dels incendis forestals que més ha realçat el director del Cos d'Agents Rurals, Marc Costa, ha estat els originats per burilles dels fumadors. Aquest origen ha provocat incendis de gran magnitud com el de Sant Fruitós de Bages, amb 104,93 hectàrees cremades el 22 de juny, i el de Avinyó, també al Bages, el 5 de juliol, amb 72 d'afectades. La dada ha crescut respecte a la mitjana dels últims deu anys.