Comiat multitudinari al guardiolenc de 20 anys

L'església parroquial de Sant Salvador de Guardiola es va omplir ahir de gom a gom per acomiadar-se de Jesús Morgado Vera. Molta gent va haver de seguir la cerimònia des de l'exterior. El funeral, molt emotiu, va ser oficiat per mossèn Josep Morros i va tenir, al final, la intervenció d'amics del jove guardiolenc, de qui van destacar el seu caràcter i el seu talent com a artista i dibuixant. Morgado, de 20 anys, vivia a la urbanització del Calvet i s'havia format en il·lustració a l'Escola d'Art de Manresa.