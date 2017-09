Absolts els membres de la PAHC Bages que s'enfrontaven a nou mesos de presó

El Jutjat Penal 1 de Manresa va absoldre ahir els quatre membres de la PAHC Bages que estaven acusats per la Fiscalia d'haver atacat amb pintura caixers del BBVA al Bages. Tot i que el ministeri públic demanava nou mesos de presó i multes (pels delictes de pertinença a grup criminal i danys), en el judici celebrat ahir, el fiscal va retirar l'acusació, en concloure que els fets serien constitutius d'una falta, i no pas de delicte. Com que les faltes han quedat despenalitzades en l'última revisió del Codi Penal (i només se sancionen de forma administrativa), la jutge va decretar l'absolució.