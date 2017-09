Un camió escampa 1.700 pernils a la calçada, a Bufalvent

Un camió que duia 1.700 pernils va perdre ahir la seva càrrega al polígon de Bufalvent, a Manresa, quan se li va trencar accidentalment la caixa. Com a conseqüència, tots els pernils van quedar escampats per la calçada. L'accident va tenir lloc just davant de l'empresa on el camió anava a des-carregar, Pernils Bufalvent, que no podrà aprofitar cap de les peces perdudes, per condicions higièniques i perquè s'ha trencat la cadena de fred.