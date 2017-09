La família: «Tant és si era pancreatitis o apendicitis; volem saber per què no es va diagnosticar»

«Tant és si l'origen de la peritonitis era una inflamació del pàncrees o de l'apèndix. En el moment en què el Jesús va ingressar a l'UCI, nosaltres no tenim cap queixa de l'atenció que se li va fer», va manifestar aquest dijous la portaveu de la família, Eba Álvarez, que va afegir: «El que volem saber és per quin motiu, tingués el que tingués, no se li va diagnosticar abans. El Jesús havia anat quatre vegades al metge en pocs dies! Per dolors abdominals. I en cap moment no li van saber detectar que tenia pancreatitis. Sempre insistien en el restrenyiment», lamenta. Álvarez va afegir que esperaran tots els informes mèdics que els lliuri Althaia, però va mantenir que presentaran una denúncia per negligència: «Som conscients que hi ha hagut un error, sigui quin sigui. Tenim dret a saber la veritat: per què el Jesús s'ha mort». Álvarez va lamentar que la forense de guàrdia dels jutjats de Manresa descartés fer l'autòpsia, i que aquesta hagi estat realitzada pels patòlegs de l'hospital.