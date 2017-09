Demanen un any i mig de presó per intentar agredir un controlador en una festa d'Avià

La fiscalia demana un any i mig de presó per a un acusat d'intentar agredir un controlador en una festa d'Avià. A més, l'home, Cristian P. P., va exhibir durant l'incident una defensa elèctrica (que és una arma prohibida), segons assegura el ministeri fiscal. El judici se celebrarà aquest dimarts al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 22 de novembre del 2015, a les 5 de la matinada, a l'Ateneu d'Avià, on se celebrava una festa. L'acusat va tenir un problema amb un dels controladors i, segons la fiscalia, va intentar agredir-lo i el va amenaçar amb una defensa elèctrica.

El ministeri públic tipifica els fets com un delicte de tinença d'armes prohibides, per la qual cosa li demana una pena d'un any i mig de presó.