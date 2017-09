Mor una dona a Martorell en ser atropellada per un camió que feia marxa enrere

Una veïna de Martorell va morir ahir al matí en ser atropellada accidentalment per un camió que feia marxa enrere, segons van informar fonts de la Policia Local del municipi i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident de trànsit, segons les mateixes fonts, va tenir lloc a 2/4 d'11 del matí a la cantonada entre el passeig de Catalunya i el passatge del Sindicat. Per causes que s'estan investigant, el conductor d'un camió no va veure que una vianant estava caminant per dar-rere del vehicle. Quan el vehicle feia marxa enrere en el transcurs d'una maniobra, la dona va ser atropellada mortalment.

En rebre l'avís dels fets, fins a l'indret s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Policia Local, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Quan el personal mèdic va arribar al lloc, no va poder fer res més que certificar la defunció de la martorellenca.

Al lloc dels fets hi va acudir la forense de guàrdia dels jutjats, que va fer l'aixecament de cadàver. El cos va ser traslladat als dipòsits de la Ciutat de la Justícia, amb l'objectiu que avui se li faci l'autòpsia.

D'altra banda, un motorista de 44 anys d'edat va resultar ferit ahir al matí en un accident de trànsit a l'accés de la Farinera de la C-55, a Sant Vicenç de Castellet, segons van informar fonts del SEM i dels Bombers de la Generalitat.

Els fets van tenir lloc a 1/4 de 12 del matí al punt quilomètric 21 de la C-55, concretament a l'accés de Sant Vicenç, quan, per causes que es desconeixen, van xocar un cotxe i una moto. Com a conseqüència, el motorista va resultar ferit de consideració menys greu i va ser traslladat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Ahir al migdia, un altre motorista va resultar ferit al nucli urbà de Manresa, segons fonts del SEM. En concret, l'accident va tenir lloc a 1/4 de 2 del migdia a la carretera de Vic, on van col·lidir un cotxe i una moto. El motorista, que va resultar ferit de caràcter menys greu, va ser evacuat pel SEM a l'hospital de Manresa.