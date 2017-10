Un home resulta ferit en bolcar el seu cotxe a Llobera

Un home va resultar ferit de caràcter lleu, amb un trau al cap, aquest diumenge al vespre en bolcar el vehicle en el que viatjava, al terme de Llobera (al Solsonès). Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís per l'accident cap a 2/4 de 12 de la mitjanit. El vehicle, per causes que es desconeixen, va bolcar a la carretera C-451, al terme de Llobera, en direcció l'Hostalet de Molins. L'home ferit, veí de Llobera, va ser evacuat en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.