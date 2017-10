L'hotel del Bruc fa fora els 50 guàrdies civils que s'hi allotjaven

Una cinquantena de guàrdies civils que s'allotjaven a l'hotel del Bruc han abandonat aquest dimarts al migdia la instal·lació, just davant d'unes 500 persones que hi havia concentrades davant de l'edifici per exigir la seva marxa. Els agents han marxat a petició de la direcció de l'hotel.



"Els hem dit que havien de marxar per tot el que ha passat. Pensem que no havien d'estar més aquí", ha explicat a Regió7 la responsable de l'establiment hoteler, Dolors Vives, referint-se a la brutalitat policial que la Guàrdia Civil va mostrar diumenge a nombrosos col·legis electorals de Catalunya. "Els ho vam demanar ahir al matí, però no han pogut marxar fins avui", ha explicat, tot afegint que desconeix la seva nova destinació.



Segons ha assegurat Vives, els guàrdies civils "han entès la situació" i, de fet, "ells mateixos estaven avergonyits del que havia passat". Vives afirma que la relació que havien tingut tots aquests dies amb ells havia estat molt correcte. "No tenim cap queixa d'ells", ha dit.



Els guàrdies civils han abandonat l'hotel aquest migdia, en vehicles i furgonetes, davant d'unes 500 persones que s'havien concentrat aquest mateix matí per reclamar que marxessin del recinte. Segons Vives, la pressió popular no ha tingut res a veure amb la decisió. "Nosaltres mateixos els vam demanar que marxessin ahir al matí", afirma.



Els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial per tal de facilitar la sortida dels agents.