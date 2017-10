Els manifestants tallen la C-55, l'Eix, la C-16 i altres carreteres per la vaga general

Grups de manifestants han tallat aquest dimarts al matí la carretera C-25 al seu pas per Rajadell i la C-55 al punt quilomètric número 27, al seu pas per Manresa, amb motiu de la vaga general d'aquest dimarts, dia 3 d'octubre.



El tall de l'eix Transversal a Rajadell se suma al que també s'està produint a la mateixa via al seu pas pel terme de Gurb i a una trentena de talls més en altres carreteres d'arreu del país, segons informa el Servei Català de Trànsit. Entre aquestes també hi ha la C-16 als termes de Sallent i de Riu de Cerdanya. També hi ha afectacions a alguns dels accessos a Manresa.





Ja es la sortida del eix! Alçada Rajadell... porto 1 hora parat! Però, amb motius, crec q ajudaré als companys que estan aquí @elmonarac1 pic.twitter.com/QqYHIrfnWI — Jordi (@jordisola_83) 3 de octubre de 2017

Des de primera hora d'aquest matí la calçadade la marxa pels manifestants, que han instal·lat al lloc diversos tractors i vehicles agrícoles per actuar de barrera i impedir.S'espera que el talli que la via no quedi oberta fins passat el migdia.La C-16 tallada al terme de Sallent. FOTO: Enric Badia