Dues persones ateses per inhalació de fum, en un foc en un laboratori d'Avinyó

Dos treballadors d'un laboratori situat al carrer Indústria número 1 d'Avinyó han estat atesos pel SEM per haver inhalat fum, després que aquest dimecres, cap a 2/4 de 6 del matí, s'hagi declarat un incendi a l'empresa. Les dues persones afectades no han requerit el trasllat hospitalari i han estat donades d'alta in situ.

El foc s'ha declarat per causes que s'estan investigant en un altell del laboratori on hi havia material d'oficina. Quan els Bombers hi han arribat (hi han desplaçat 5 vehicles), els treballadors ja havien controlat les flames, per la qual cosa han finalitzat les tasques d'extinció i han ventilat les instal·lacions, on hi havia força fum.